Депутат Лантратова предложила запретить отчислять из вузов молодых матерей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова предложила запретить отчислять молодых матерей из высших учебных заведений.

"Предлагаю ввести запрет на отчисление из вузов молодых матерей, разрабатывать для них индивидуальный план обучения и отсрочить оплату за обучение для студенток платных отделений до достижения ребенком трех лет", – написала она в своем телеграм-канале.

Депутат добавила, что льготы для матерей-студентов являются существенной поддержкой только совместно с другими мерами. В частности, предложила она, молодые матери, которые обучаются в вузах, могли бы иметь преимущество при приеме детей в дошкольные учреждения, а при высших учебных заведениях стоит разместить детские комнаты.

Ранее депутаты ГД предложили сделать бесплатным проезд на всех видах общественного транспорта для студентов очной формы обучения. По словам парламентариев, исключением из законодательной инициативы могли бы стать поездки на маршрутном и легковом такси.

