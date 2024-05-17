Психолог Наумова: расслабление мышц поможет побороть стресс на экзаменах

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Побороть стресс во время экзаменов можно с помощью расслабления мышц, рассказала детский психолог Наталья Наумова. Об этом сообщает News.ru.

"Напрягаем и расслабляем все мышцы рук и ног, в зависимости от ситуации. Если есть возможность выйти, можно похлопать себя по рукам и ногам, немного подвигаться, чтобы стать активнее. Самое главное – мыслить позитивно", – посоветовала она.

Родители, в свою очередь, должны понимать, что ругать ребенка в этот трудный для него период нельзя, лучше оказать поддержку, добавила эксперт. В комфортных обстоятельствах он сможет расслабиться, резюмировала она.

Ранее школьники признались, что введение возможности пересдачи ЕГЭ снижает стресс. Так, большинство выпускников (52%) без такой возможности оценивают свое напряжение от экзаменов как повышенное или высокое, а пересдача снижает эту долю до 22%.

При этом выяснилось, что учащиеся 5–9-х классов волнуются из-за ЕГЭ сильнее, чем ученики 10–11-х классов.

