Педагог рассказала, как не отвлекаться от выполнения школьной работы

Фото: 123RF/photosiber

Концентрация на задачах требует тренировок, в которых большую роль играет обстановка, где выполняется задание. Об этом заявила руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева в беседе с "Газетой.ру".

По ее словам, под усидчивостью часто понимают способность человека фокусироваться на выполнении какого-либо задания в определенный временной промежуток. При работе с рутинными задачами нужны мотивация и осознание, для чего они выполняются, указала эксперт.

Так, если школьнику нужно встать раньше обычного, ему нужно понимать, какую пользу принесет ранний подъем. Если мозг не будет осознавать, что это действие позволит человеку, например, не спеша позавтракать или почитать книгу перед выходом из дома, то организм будет саботировать попытки встать раньше, объяснила Евсеева и добавила, что, если подросток хочет ввести в свою жизнь новые привычки, ему надо придумать приятное занятие, связанное с ними.

Так же работает и с учебой, подчеркнула специалист. Ребенку нужно понять, что выполнение домашнего задания принесет хорошую оценку, ему нужно придумать за это награду, например, погулять или послушать музыку, рассказала она.

Педагог уверена, что концентрация требует тренировок. Чтобы ничего не отвлекало от выполнения домашнего задания, Евсеева советует убрать с рабочего стола все привлекающие внимание предметы, включая гаджеты, а также поставить таймер на время, за которое должны быть сделаны уроки. Начинать она советует с 15 минут.

Кроме того, заявила эксперт, человеческий мозг может легко переключаться с одной задачи на другую, но для погружения в каждую из них нужно время. Например, если ребенок делал домашнее задание, а потом ответил другу на СМС, то на возвращение к первостепенной задаче может потребоваться около 3–4 минут, рассказала она.

Еще одной распространенной проблемой Евсеева считает откладывание дел "на потом". Это, подчеркнула она, является негативным стимулом. Специалист рекомендует отмечать свои достижения и хвалить себя за непрерывную работу.

Ранее Евсеева сообщала, что, если школьник начнет готовиться к ЕГЭ в 10-м классе, он сможет распределить нагрузку и закрыть пробелы в знаниях. Начав подготовку к экзаменам в десятом классе, ребенок может частично оградить себя от стресса, а также получить больше времени для подготовки, указала она и добавила, что мотивацию можно поднимать приятными вещами, например вкусными блюдами или отдыхом.

Московских учителей могут освободить от ручной проверки домашних работ