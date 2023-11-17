Педагог рассказала, стоит ли начинать подготовку к ЕГЭ в 10-м классе

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Если школьник начнет подготовку в ЕГЭ в десятом классе, у него будет возможность распределить нагрузку и постепенно закрывать пробелы в знаниях. Об этом "Газете.ру" сообщила руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева.

"Кроме того, подготовка в 10-м классе означает то, что ученик может готовиться не в таком высоком темпе, как если бы он начал заниматься за год до экзаменов. Начать подготовку в 11-м классе тоже можно, но сроки для освоения всего материала будут сжатыми", – сообщила она.

Из-за того что содержание экзамена может меняться каждый год, в 10-м классе педагог советовала уделить время именно закрытию пробелов в теории. Особенно это касается ситуаций, когда выпускники выбирают экзамен по профильной математике.

Начав подготовку к экзаменам в 10-м классе, школьник может частично оградить себя от стресса, а также получить больше времени для подготовки, резюмировала Евсеева.

Мотивацию для подготовки к экзаменам эксперт советовала поднимать приятными вещами. Это могут быть, например, вкусные блюда или отдых.

До этого в Москве стартовали новые онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ по физике. Курсы пройдут в рамках федерального проекта "Физика для всех". Старшеклассникам помогут подготовиться к успешной сдаче экзамена и облегчат изучение дисциплины в университете.



В Москве запустили онлайн-курс для подготовки к ЕГЭ по физике