Модуль о семье могут ввести в программу по обществознанию в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпросвещения РФ одобрило предложение думского депутата Госдумы Яны Лантратовой о создании модуля "Семья – основа общества и государства", который планируют проходить в рамках дисциплины "Обществознание". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

С идеей утвердить в школьной программе такой модуль парламентарий обращалась к главе ведомства Сергею Кравцову еще в октябре. Лантратовой ответила замминистра просвещения Татьяна Васильева.

"В нем предполагается возможным раскрыть вопросы, связанные с моральными, правовыми аспектами семьи как важнейшего социального института российского общества и акцентировать внимание на вопросах семейных ценностей, поддержки многодетных семей, нравственного климата в российских семьях", – уточнила она.

Лантратова считает нужным изучать данный модуль в 11-м классе, в первой или второй четверти учебного года. Согласно ее задумке, он может включать в себя такие темы, как социальная роль семьи, семейное право, этика и психология. Депутат также считает, что следует организовать общение ребят с учителями и другими лицами, которые имеют опыт счастливой семейной жизни.

В прошлом месяце Лантратова также выступила с идеей утвердить единый федеральный минимальный тариф компенсационной выплаты учителям, участвующим в проверке работ на ЕГЭ и ОГЭ. Вместе с этим она предложила изучить возможность установления единой системы повышающих коэффициентов для районов с неблагоприятными и тяжелыми условиями труда.

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