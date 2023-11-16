Отечественное ПО могут ввести в системы, связанные с проведением ЕГЭ

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Юлия Иванко

Российское программное обеспечение планируют ввести в системы, которые связаны с проведением ЕГЭ. Об этом заявил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский, пишет РИА Новости.

Предполагается, что уже в 2024 году отечественное ПО могут опробовать в нескольких регионах. Завершить переход всех систем могут к 2026 году, уточнили в пресс-службе ведомства.

"Работа эта большая, сложная и объемная", – подчеркнул Круглинский.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора уточнили, что вопрос отмены ЕГЭ для выпускников, которые не планируют поступать в вузы, требует обсуждения.

До этого стало известно, что заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин предложил сделать сдачу ЕГЭ в России добровольной.

Кроме того, сообщалось, что на портале mos.ru началась регистрация на участие в ЕГЭ, ОГЭ, итоговом сочинении, изложении и собеседовании по русскому языку в текущем учебном году. Регистрация на ОГЭ продлится до 1 марта 2024 года. До окончания регистрации на экзамены выпускники смогут вносить в заявление изменения, в том числе менять выбранные для сдачи предметы.

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