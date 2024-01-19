В РФ предложили внедрить в школы уроки об уходе за домашними животными

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В России предложили изучить возможность внести в школьные уроки обществознания или домоводства раздел о правильном уходе за домашними животными. Соответствующее обращение председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров направил на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова, пишет RT.

Вместе с тем общественник выступил с идеей проводить на базе школ выставки животных из приютов, чтобы дети могли бесплатно забирать их к себе домой под присмотром родителей. Ветров подчеркнул, что отношение к животным и окружающей среде характеризует общество целиком.

В этой связи детям следует учиться ухаживать за животными и направлять свою заботу и созидательную энергию на них, уточнил он.

"Прошу вас рассмотреть возможность внедрить в школьные часы обществознания (домоводства) раздел о грамотном обращении и уходе за домашними питомцами", – следует из письма.

Он также предложил создавать в учебных заведениях живые уголки, если это позволяет материально-техническое состояние школы.

Ранее сообщалось, что на портале потребителей появились материалы, которые будут полезны в том числе для владельцев домашних питомцев. С их помощью жители Москвы смогут узнать больше о нюансах заключения договора с ветеринарной клиникой, правилах выбора питомцев и многом другом.

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