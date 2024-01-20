20 января, 08:00Общество
Психолог рассказала, как настроить ребенка на успех в период подготовки к экзаменам
Фото: depositphotos/Kryzhov
В период подготовки к экзаменам родителям важно верить в успех ребенка, помочь ему организовать оптимальный режим учебы и отдыха, а также сконцентрироваться на позитивных возможностях и решениях. Об этом Москве 24 рассказала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) столичного департамента образования и науки Оксана Голерова.
По ее словам, во время подготовки к экзаменам ребенку очень важна поддержка родителей. Именно они способны создать спокойную, психологически комфортную атмосферу.
Поэтому взрослым важно транслировать уверенную позицию, эмоционально поддерживать ребенка и помогать в организации оптимального режима дня.
"Необходимо всячески показывать, что родительская любовь не измеряется баллами, которые получит ученик", – подчеркнула психолог.
По словам специалиста, все нужно рассматривать в конструктивном ключе. Необходимо объяснить, что экзамены действительно важны в жизни, но не преподносить это, используя негативный контекст: "если ты не сдашь экзамен, ты никуда не поступишь", "если не сдашь, то не найдешь нормальную работу" и так далее.
"Гораздо эффективнее с точки зрения эмоциональной поддержки ребенка будет сказать: "Верь в себя, у тебя все получится", "ты можешь поделиться своими чувствами со мной", – объяснила эксперт.
Можно проговорить с ребенком и альтернативные варианты развития событий: что можно будет сделать, если он не наберет нужное количество баллов или вообще не сдаст предмет.
"Важно не воспринимать это как негативный сценарий, а показать, что везде есть альтернатива. Наличие большого количества вариантов позволит ребенку чувствовать себя более уверенно и снизит уровень напряженности. Так школьник поймет, что можно достигать своих целей разными способами", – рассказала специалист.
Фото: depositphotos/boris@webtise.rs
Также важны действия, которые совершает сам ребенок.
"Для того чтобы получить высокие баллы, школьнику необходимо твердое знание учебного материала и психологическая готовность: уверенность в себе, целеустремленность, умение справляться с волнением. Также важным компонентом являются физиологические ресурсы организма. Их нужно поддерживать спортом, полноценным отдыхом, оптимальным режимом дня", – отметила Голерова.
Эксперт посоветовала будущим выпускникам придерживаться следующих правил:
- планировать процесс подготовки, распределить время на каждый предмет;
- регулярно прорабатывать темы, которые вызывают затруднение;
- выбрать наиболее эффективные методы изучения материала, к примеру составление конспектов, консультации с учителями, прохождение пробных вариантов экзамена, устные объяснения;
- найти оптимальные варианты отдыха и восполнения ресурсов. Для одних это может быть спорт, для других рисование или чтение;
- если эмоциональное состояние сильно беспокоит, проконсультироваться со школьным педагогом-психологом или обратиться за консультацией в Городской психолого-педагогический центр
В свою очередь, откладывать подготовку на последний месяц точно не стоит: если все делать постепенно и заранее, то это позволит повысить уверенность в успехе и снизить уровень тревоги, заключила эксперт.
Ранее педагог Наталья Евсеева рассказала, почему не стоит нагружать школьника учебой на каникулах. По ее словам, работа мозга схожа с работой мышц и строится на чередовании фаз напряжения и расслабления. Если тренировать мышцу до изнеможения, то можно получить травму. То же самое произойдет и с мозгом ребенка, если постоянно нагружать его.
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