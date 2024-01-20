Психолог рассказала, как настроить ребенка на успех в период подготовки к экзаменам

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В период подготовки к экзаменам родителям важно верить в успех ребенка, помочь ему организовать оптимальный режим учебы и отдыха, а также сконцентрироваться на позитивных возможностях и решениях. Об этом Москве 24 рассказала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) столичного департамента образования и науки Оксана Голерова.

По ее словам, во время подготовки к экзаменам ребенку очень важна поддержка родителей. Именно они способны создать спокойную, психологически комфортную атмосферу.



Оксана Голерова педагог-психолог Городской психолого-педагогический центр Эмоциональное состояние сильно зависит от членов семьи. Если ребенок переживает об экзамене, волнение передается родителям. Точно так же, если мама и папа очень беспокоятся о баллах, то это может вызывать подобные чувства у самого школьника.

Поэтому взрослым важно транслировать уверенную позицию, эмоционально поддерживать ребенка и помогать в организации оптимального режима дня.

"Необходимо всячески показывать, что родительская любовь не измеряется баллами, которые получит ученик", – подчеркнула психолог.

По словам специалиста, все нужно рассматривать в конструктивном ключе. Необходимо объяснить, что экзамены действительно важны в жизни, но не преподносить это, используя негативный контекст: "если ты не сдашь экзамен, ты никуда не поступишь", "если не сдашь, то не найдешь нормальную работу" и так далее.

"Гораздо эффективнее с точки зрения эмоциональной поддержки ребенка будет сказать: "Верь в себя, у тебя все получится", "ты можешь поделиться своими чувствами со мной", – объяснила эксперт.

Можно проговорить с ребенком и альтернативные варианты развития событий: что можно будет сделать, если он не наберет нужное количество баллов или вообще не сдаст предмет.

"Важно не воспринимать это как негативный сценарий, а показать, что везде есть альтернатива. Наличие большого количества вариантов позволит ребенку чувствовать себя более уверенно и снизит уровень напряженности. Так школьник поймет, что можно достигать своих целей разными способами", – рассказала специалист.

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Также важны действия, которые совершает сам ребенок.

"Для того чтобы получить высокие баллы, школьнику необходимо твердое знание учебного материала и психологическая готовность: уверенность в себе, целеустремленность, умение справляться с волнением. Также важным компонентом являются физиологические ресурсы организма. Их нужно поддерживать спортом, полноценным отдыхом, оптимальным режимом дня", – отметила Голерова.

Эксперт посоветовала будущим выпускникам придерживаться следующих правил:

планировать процесс подготовки, распределить время на каждый предмет;

регулярно прорабатывать темы, которые вызывают затруднение;

выбрать наиболее эффективные методы изучения материала, к примеру составление конспектов, консультации с учителями, прохождение пробных вариантов экзамена, устные объяснения;

найти оптимальные варианты отдыха и восполнения ресурсов. Для одних это может быть спорт, для других рисование или чтение;

если эмоциональное состояние сильно беспокоит, проконсультироваться со школьным педагогом-психологом или обратиться за консультацией в Городской психолого-педагогический центр

В свою очередь, откладывать подготовку на последний месяц точно не стоит: если все делать постепенно и заранее, то это позволит повысить уверенность в успехе и снизить уровень тревоги, заключила эксперт.

Ранее педагог Наталья Евсеева рассказала, почему не стоит нагружать школьника учебой на каникулах. По ее словам, работа мозга схожа с работой мышц и строится на чередовании фаз напряжения и расслабления. Если тренировать мышцу до изнеможения, то можно получить травму. То же самое произойдет и с мозгом ребенка, если постоянно нагружать его.