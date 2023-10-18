Учитель рассказала, почему ребенка нельзя загружать учебой в каникулы

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Мозг школьника может получить травму, если не давать ему отдыхать на каникулах. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала педагог Наталья Евсеева.

По ее словам, работа мозга частично похожа на работу мышц и строится на чередовании фаз напряжения и расслабления. Нельзя накачать мышцу, если тренироваться до изнеможения, потому что так можно травмироваться. То же самое произойдет и с мозгом ребенка, если на каникулах он будет загружен учебой, объяснила Евсеева.

Специалист отметила, что, если каникулы длятся две недели, важно выделить два-три дня, в которые у ребенка не будет дополнительной нагрузки. Если у школьника имеются проблемы с каким-то предметом, то уже после дней отдыха можно начать заниматься. Она уточнила, что для этого будет достаточно одного-двух часов в день.

В заключение Евсеева рекомендовала обговаривать занятия на каникулах с ребенком заранее. Потому что дети испытывают стресс, когда не знают, что будет. Также после занятий следует поощрять ребенка за его успехи, резюмировала учитель.

Детский психолог Наталья Наумова также рассказала, как родителям повысить мотивацию ребенка в школе, сообщает News.ru. Она считает, что нельзя ругать школьника, критиковать и вызывать у него чувство вины. Вместо этого она советует поддерживать детей, предлагать им кружки или секции по интересующему направлению, а также помогать справляться с трудностями.

Как заметила Наумова, мотивация пропадает, когда родители негативно реагируют на учебу ребенка. На подсознательном уровне школьник начинает бояться.

Специалист посоветовала хвалить детей и направлять их. Тогда у их появится мотивация учиться в школе, добавила Наумова.

Ранее психолог Богдан Дерябин объяснил, что опасно платить детям за хорошую успеваемость в школе. Он уверен, что такая мотивация может дать быстрый результат, особенно если постепенно суммы выплат родителей будут увеличиваться. Но может быть и так, что негативные последствия появления товарно-денежных отношений в семье начнут перевешивать плюсы.