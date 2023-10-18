Психолог рассказала о пользе занятий детей с кубиком Рубика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кубик Рубика является полезной механической игрушкой, которая способствует развитию логического мышления у детей, отметила психолог Екатерина Маденко. Об этом сообщает News.ru.

"Собирание кубика требует умения координировать движения рук и пальцев, что развивает мелкую моторику. Логическое мышление: кубик Рубика требует скрупулезного анализа и планирования, чтобы найти оптимальное решение", – подчеркнула она.

Эксперт объяснила, что такая головоломка развивает пространственное и логическое мышление. Кроме того, в процессе сборки ребенок формирует в себе такие важные качества, как настойчивость и терпение.

Ранее детский психолог Наталья Наумова заявила, что на какое-то время игрушки-антистресс способны успокоить ребенка, однако они не могут оказать внушительного эффекта. Когда ребенок играет с такими предметами, нажимает на различные кнопки, он слышит интересные щелчки и другие звуки.

По ее словам, будет лучше, если сами родители обеспечат поддержку и воодушевление ребенку.



"Жизнь в большом городе": игрушки