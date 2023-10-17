Психолог назвала лучшие игры для развития речи у детей

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Развить речь у детей в возрасте двух-трех лет могут помочь игры с мелкой моторикой, отметила психолог Елена Митягина. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт подчеркнула, что в этот период времени родителям следует заняться стимулированием развития речи и координации движений у ребенка.

"Первое напрямую связано с работой пальчиками, то есть мелкой моторикой. Вот список полезных игр: шестигранная мозаика, лото с животными, балансиры, игры с прищепками, сортер с пинцетом, кубики Никитина, игры в цвета", – перечислила она.

Родители, в свою очередь, должны убедиться, что ребенок освоил правила, добавила Митягина. Также специалист рекомендовала начинать с простых заданий, а затем периодически повышать их сложность.

"Не выдавайте все детали, карточки сразу, ребенку нужно разыграться. 15 минут в день в этом возрасте будет достаточно", – резюмировала она.

Ранее президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская перечислила проблемы в речи ребенка, которые требуют немедленного обращения к специалисту. Так, родителям стоит насторожиться, если в год ребенок не реагирует на собственное имя, в три года хотя бы как-то не разговаривает, а в пять лет – неверно произносит слова.

Она обратила внимание, что в настоящее время нет требования, чтобы дети проходили диагностику речевого развития, при этом их родители часто не знают, что в речи ребенка разовьется само, а с чем следует помогать.



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