Логопед рассказала, что заикание возникает из-за перегрузки нервной системы

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Заикание у взрослых и детей возникает из-за перегрузки нервной системы, сообщает News.ru со ссылкой на президента Гильдии логопедов и дефектологов Юлию Покровскую.

По ее словам, в появлении заикания есть два наиболее чувствительных периода – 2–3 года, когда у ребенка начинается активное овладение речью, он хочет сказать многое, но его артикуляционный аппарат не успевает произносить все задуманное, и 7 лет, когда ребенок начинает много писать.

"Ребенок расшифровывает звуки в буквы. И если его нервная система не успевает или перегружена, в том числе при большом количестве кружков и занятий, то возникает риск возникновения заикания", – пояснила Покровская.

Она заметила, что заикание может возникнуть у подростка и даже у взрослого человека. В основном причиной становится сильный стресс или травма. Кроме того, со временем заикание может появляться снова и ребенок, преодолевший заикание с помощью курсов, все равно остается в зоне риска.

Ранее Покровская сообщила, что есть три периода для ребенка, когда нужно обратиться к логопеду. В год маркером необходимости посещения специалиста является отсутствие реакции на собственное имя, указательного жеста и отсутствие или бедность лепета.

В три года малыш должен хорошо разговаривать. Если он немного изменяет звуки, то это не проблема и еще допустимо. К пяти годам у ребенка должно формироваться произношение слов. Дефектолог подчеркнула, что неправильное произношение в таком возрасте является тревожным признаком для родителей.