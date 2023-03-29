Дефектолог назвала причины, которые требуют срочного обращения к логопеду

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Если ребенок не отзывается на свое имя в год или неверно произносит слова к пяти годам, то стоит обратиться к логопеду, рассказала президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская. Об этом сообщает News.ru.



"Есть три периода, когда нужно сделать "речевой чекап". В год маркером необходимости посещения специалиста является отсутствие реакции на собственное имя, указательного жеста и отсутствие или бедность лепета", – объяснила Покровская.

Она добавила, что в три года малыш должен хорошо разговаривать. Если он немного изменяет звуки, то это не проблема и еще допустимо.

К пяти годам у ребенка должно формироваться произношение слов. Дефектолог подчеркнула, что неправильное произношение в таком возрасте является тревожным признаком для родителей.

Покровская уточнила, что современные специалисты должны работать с детьми с первых дней жизни для коррекции произношения. Эксперт отметила, что большой пул логопедов специализируется на трудностях обучения в школе.

Ранее руководитель Центра поведенческой неврологии, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека РАН, профессор Леонид Чутко рассказал, что одним из распространенных нарушений речи у детей является алалия. Она возникает как следствие поражения центральной нервной системы. Он добавил, что чаще всего встречается смешанная сенсомоторная алалия, из-за которой ребенок не в состоянии полностью овладеть языком.



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