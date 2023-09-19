Психолог рассказала, как предотвратить формирование зависимости от гаджетов у детей

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Родителям стоит показывать собственный пример, изучать контент, потребляемый ребенком, избегать вовлекающих игр и уметь общаться с ним, все это позволит избежать развития зависимости у детей от гаджетов, заявила детский и семейный психолог Дарья Блинова. Об этом сообщает Pravda.Ru.

В первую очередь специалист напомнила о важности демонстрации собственного примера родителями, так как они формируют у ребенка отношение к различным гаджетам. Также не менее важно рассказать ребенку о функциях устройства, для чего оно нужно.

"Первое – трансляция, что такое телефон. Что это в первую очередь средство связи, плюс он обладает какими-то функциями, но они не должны стать приоритетными. Опять же, здесь зависит, насколько готов родитель раскошелиться на какой гаджет своему ребенку. Зачастую я сейчас вижу в первых классах вообще, что дети ходят с умными часами и пользуются исключительно ими как связью", – рассказала Блинова.

Однако ограничивать ребенка в пользовании телефоном не стоит. Он видит, что у всех членов семьи есть смартфон и тоже хочет им обладать. Психолог порекомендовала в качестве альтернативы вводить ограничение на время использования гаджета.

"В целом такие бытовые истории, это когда нужно ребенка занять: поездки в машине, это где-то там ожидание в очереди. Это вполне допустимо, что у нас ничего нет, книжку забыли или что-то еще, поиграли, нам нужно будет долго ждать", – сказала она.

По словам эксперта, если же у родителей есть возможность провести время с ребенком или имеются обычные физические игрушки, то стоит отдать предпочтение именно такому времяпрепровождению. Для родителей совместное время с ребенком вне гаджетов должно стать приоритетом.

Также психолог порекомендовала просматривать контент приложений и избегать вовлекающих игр, где идет виртуальное общение с ребенком, подобные игры могут развить у него зависимость.

Блинова добавила, что ребенок в том числе видит телефоны у сверстников и начинает настаивать на покупке гаджета. В этом случае, чтобы не сформировать у него зависимость, важно найти способ договориться.

"Классическая техника "я – ты – сообщение", когда я понимаю, как тебе хочется сидеть и играть, как вот Петя или Аня, но давай мы посвятим время совместной игре, а после я тебе уделю либо свой телефон, либо будет возможность поиграть в планшет. С отражением эмоций, как ребенку хочется, но нужно. Возможно, какие-то обязанности по дому начинают появляться", – рассказала психолог.

Ограничить детей от гаджетов полностью не представляется возможным, напомнила она, так как даже занятия на уроках или дома требуют использования ребенком смартфона.

"Нас к этому толкает современная жизнь. Толкает прямо упорно. Но надо с этим бороться", – заключила Блинова.

Ранее медицинский психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии, действительный член Общероссийской психотерапевтической лиги Арина Миллер рассказала, что большой объем информации, который содержится в Сети, может стать губительным и травматичным для детей.

Она добавила, что дети не умеют критически осмысливать информацию, которую они находят в интернете сами или же случайно натыкаются на нее. Также, по ее словам, частое использование гаджетов может привести к социальной изоляции ребенка.



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