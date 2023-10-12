Психолог объяснил, почему опасно платить детям за хорошую успеваемость в школе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Поощрение детей деньгами в обмен на хорошие оценки может привести к тому, что они перестанут учиться без оплаты. Об этом предостерегает психолог Богдан Дерябин в беседе с "Газетой.ру".

Такая мотивация может дать быстрый результат, особенно если постепенно суммы выплат родителей будут увеличиваться. Дети начнут зарабатывать с самого детства. Но может быть и так, что негативные последствия появления товарно-денежных отношений в семье начнут перевешивать плюсы.

"Во-первых, когда выплаты заканчиваются – тяга к учебе прекращается. Во-вторых, когда мы переключаем ребенка с учебной мотивации на денежную, ученик теряет стимул получить новые знания, ориентируясь только на получение отметки", – предупредил Дерябин.

Кроме того, такие дети при поступлении в вуз перестают учиться, так как теряют мотивацию и не понимают, для чего им нужно высшее образование. Поэтому выплаты допустимы, если родители учат ребенка распоряжаться личными деньгами и самостоятельно планировать бюджет.

Денежные поощрения за хорошие оценки допустимы, если это не единственный вариант получать карманные деньги. Самой лучшей мотивацией для ученика будет понимание, для чего ему нужно учиться и ходить в школу.

"Установите лимит, например от 100 до 1 000 рублей в неделю, и в эту сумму включите возможное поощрение за пятерки", – заключает эксперт.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала реальную пользу антистресс-игрушек. Они способны успокоить ребенка на определенное время, но внушительного эффекта они не оказывают. Будет лучше, продолжила она, чтобы родители поддержали воодушевили ребенка сами.