Психолог дала советы, как помочь ребенку определиться с профессией

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Чтобы сформировать вовлеченность ребенка в процесс выбора профессии, родитель может создавать условия для развития его внешней и внутренней мотивации. Такое мнение озвучила подростковый и семейный психолог Ирина Гришина, сообщает "Газета.ру".

По ее словам, родители часто жалуются, что подросток ленится выбирать профессию. Но за словом "лень" могут быть самые разные явления: эмоциональное истощение, упадок сил, отвлекающие факторы, потеря интереса, но самый частый среди них – отсутствие мотивации, объяснила психолог.

Она считает, что в попытках подтолкнуть своего ребенка начать выбирать профессию родители должны помочь ему и мотивировать. Кроме того, важно признать самостоятельность подростка, а в дальнейшем развить ее у него. Для этого ему нужно рассказать, как меняется его роль в семье и в планировании его собственной жизни с возрастом, сказала Гришина.

По ее мнению, родители должны предоставить выбор ребенку, не прибегать к манипуляциям и обращаться ко взрослому началу ребенка, которое в нем зреет и мечтает быть признанным. Если родитель поддержит подростка, он сможет избежать негативных последствий, например, не потратит деньги на образование, которое ребенку будет не нужно, добавила Гришина.

Также помочь подростку можно, познакомив его с представителями разных профессий или помогая получить ему практический опыт, продолжила она. К примеру, можно попросить его организовать праздник, чтобы выявить его способности к данной деятельности, подытожила специалист.

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