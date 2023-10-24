Психолог объяснила, стихи каких поэтов полезнее учить детям

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Детям стоит учить стихотворения Агнии Барто, Александра Пушкина, Самуила Маршака и Корнея Чуковского, поскольку они способствуют развитию мелодичности, артистичности и выразительности речи. Так считает клинический психолог Маргарита Алексеева, сообщает News.ru.

"Если вы хотите более современных поэтов – выбирайте стихи, которые соответствуют возрасту ребенка и его интересам. Здесь нет жесткого набора авторов. Слова в стихах должны быть понятными, предложения достаточно короткими", – объяснила она.

Как отметила эксперт, для развития памяти и внимания в стихах должны присутствовать ритм, простая и точная рифма. По словам специалиста, для детей до 10 лет необходимо выбирать произведения с равным числом ударных слогов в строчках.

"Это значит, что Маяковского и Вознесенского нужно учить в старших классах, в 10–11-м. И не только из-за смыслов стихов. Чтобы ребенок мог запомнить стихотворение наизусть, он должен понимать смысл текста", – добавила психолог.

До этого детский психолог Надежда Рябичкина рассказала, что родители могли сталкиваться с тем, что ребенок не хотел идти в школу. В такой ситуации необходимо все тщательно проанализировать. Как отметила эксперт, ребенку можно объяснить, что школа необходима для развития, умения анализировать сведения, искать их и проверять. Однако сложнее будет убедить подростка.

Ранее психолог Богдан Дерябин объяснил, что опасно платить детям за хорошую успеваемость в школе. Он уверен, что такая мотивация может дать быстрый результат, особенно если постепенно суммы выплат родителей будут увеличиваться. Но может быть и так, что негативные последствия появления товарно-денежных отношений в семье начнут перевешивать плюсы.

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