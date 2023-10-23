Психолог рассказала, как справиться с нежеланием ребенка ходить в школу

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Родители могли сталкиваться с тем, что ребенок не хотел идти в школу. В такой ситуации необходимо все тщательно проанализировать, сообщает News.ru со ссылкой на детского психолога Надежду Рябичкину.

По ее словам, у ребенка нужно узнать о его самочувствии.

"Бывает так, что ребенок до 1-го класса уже посещал какие-то дополнительные занятия, а потом пришел из школы и говорит: "Мам, я все уже знаю, я туда больше не пойду, что-то мне там скучно очень". В таком случае имеет смысл объяснить ему, что школа – это система, это обязательный этап взросления", – рассказала специалист.

Как отметила эксперт, ребенку можно объяснить, что школа необходима для развития, умения анализировать сведения, искать их и проверять. Однако сложнее будет убедить подростка, считает Рябичкина. В таком возрасте причиной отказа от школы могут быть серьезные психологические проблемы.

"Это может быть взаимодействие со сверстниками: почему-то ребенку некомфортно в коллективе. Не исключен конфликт с преподавателями. А может, это внутренний конфликт, когда ребенок не может найти свое место в мире, понять, кто он такой, почему у него что-то не получается", – сказала собеседница издания.

Психолог посоветовала родителям обращаться к специалистам.

Ранее психолог Богдан Дерябин объяснил, что опасно платить детям за хорошую успеваемость в школе. Он уверен, что такая мотивация может дать быстрый результат, особенно если постепенно суммы выплат родителей будут увеличиваться. Но может быть и так, что негативные последствия появления товарно-денежных отношений в семье начнут перевешивать плюсы.

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