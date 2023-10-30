Психолог рассказала, что детская ревность часто приводит к мести во взрослой жизни

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Если родители дают ребенку ощущение ценности, ревность не наступает и не переходит во взрослую жизнь. Об этом рассказала детский психолог Наталья Наумова, сообщает News.ru.

По ее словам, ревность – тяжелое чувство, которое может испортить отношения с другими людьми. Оно способствует тому, что человек долго злится, а потом вынашивает план мести. Иногда ревность к брату или сестре остается во взрослой жизни, из-за чего близкие люди перестают друг с другом общаться, сказала Наумова.

Психолог посоветовала проводить с ребенком хотя бы час в день, чтобы он получал заслуженное внимание. В это время нужно устраивать активности, отключать телефон и не взаимодействовать ни с кем другим, только с ребенком, быть с ним на одной волне, добавила специалист.

Тогда, по ее мнению, ребенок станет чувствовать свою ценность и не будет ревновать.

Ранее Наумова также рассказала, что ревность возникает при недостатке симпатии, тактильной и эмоциональной близости. Эксперт уточнила, в этом случает дети чувствуют себя ненужными. При этом ревность может лишь усилиться, когда родители начинают сравнивать ребенка с кем-то другим.

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