Россиянам рассказали о причинах детской ревности

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Дети могут испытывать ревность, когда они недополучают от родителей любви, принятия, внимания и тепла, сообщает News.ru со ссылкой на детского психолога Наталью Наумову.

Также это чувство возникает при недостатке симпатии, тактильной и эмоциональной близости, уточнила эксперт. По ее мнению, в этом случает дети чувствуют себя ненужными. При этом ревность может лишь усилиться, когда родители начинают сравнивать ребенка с кем-то другим.

"Ни в коем случае нельзя детей сравнивать с другими людьми. Важно ребенком восхищаться, хвалить, поддерживать", – подчеркнула Наумова.

Она рекомендовала родителям при неудачах их детей не фокусироваться на ошибках, а обратить внимание на то, что хорошо выходит.

Ранее психолог Богдан Дерябин заявил, что поощрение детей деньгами в обмен на хорошие оценки может стать причиной того, что они перестанут учиться без выплат. При этом подобная мотивация способна дать быстрый результат, особенно если постепенно суммы будут увеличиваться, отметил он.

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