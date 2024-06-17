Комитет ГД поддержал законопроект о расширении прогрессивной шкалы НДФЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил проект о донастройке налоговой системы, предполагающий введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что для людей с доходами до 2,4 миллиона рублей в год ставка останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 до 5 миллионов рублей налог будет 15%, от 5 до 20 миллионов – 18%, а более 50 миллионов – 22%. Кроме того, повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения определенных порогов. Изменения не коснутся выплат участникам спецоперации на Украине.

Более того, этот же комитет одобрил законопроект о повышении налога на прибыль организаций с 20 до 25%. Предполагается, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 20 июня.

В сопроводительных материалах указано, что эта мера необходима в целях обеспечения справедливой налоговой нагрузки в условиях санкционного давления на российскую экономику. При этом будут сохранены действующие преференциальные механизмы.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что люди не станут уклоняться от уплаты налогов после введения прогрессивной шкалы НДФЛ. Он считает, что главная задача при модернизации налоговой системы заключается в том, чтобы сделать ее более конкурентноспособной. Более того, напомнил министр, за уклонение от уплаты налогов предусмотрена ответственность, в том числе уголовная.

