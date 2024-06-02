Силуанов: люди не станут уходить от налогов при введении прогрессивной шкалы НДФЛ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Люди не станут уходить от уплаты налогов после введения прогрессивной шкалы НДФЛ, заявил министр финансов Антон Силуанов. Видео с комментарием главы Минфина появился в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

По словам министра, главная задача при совершенствовании налоговой системы заключается в том, чтобы сделать ее более конкурентоспособной.

"Говорить о том, что ради этих изменений будут люди нарушать закон, а это, кстати говоря, ответственность существенная, в том числе уголовная, мне кажется, что вряд ли это произойдет", – высказал он свое мнение.

28 мая Минфин РФ представил правительству поправки по совершенствованию налоговой системы. Речь идет об изменениях в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.

30 мая Кабмин РФ одобрил проект обновления налоговых параметров.

Председатель правительства Михаил Мишустин, в свою очередь, уточнил, что изменения в налоговой системе коснутся 3% работающего населения. По его словам, планку начала прогрессивной шкалы НДФЛ подняли с запасом.

