Песков назвал востребованными налоговые изменения в РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал серьезной и востребованной инициативой предложенные министерством финансов России изменения налоговой системы в стране. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Она в русле тех основных концептуальных посылов, которые озвучил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Поэтому, конечно же, будет широкая дискуссия", – добавил он.

При этом Песков заявил, что Кремль внимательно следит за обсуждением, которое происходит вокруг этих изменений. По его словам, активная дискуссия наблюдается не только среди экспертов и депутатов, но и в правительстве.

До этого Минфин РФ представил правительству поправки по совершенствованию налоговой системы. Ведомство предложило увеличить налог на доходы физических лиц до 15% при среднемесячном доходе от 200 тысяч рублей. До 18% планируется увеличить налог при доходе от 416,7 тысячи рублей. На 20% увеличат НДФЛ при заработной плате от 1,67 миллиона рублей и на 22% – при доходе от 4,17 миллиона рублей.

После правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела и одобрила законопроекты Минфина, включающие в себя поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, а также поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

