Минфин РФ счел сбалансированным решением повышение ставки НДФЛ до 22%

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Министерство финансов России считает сбалансированным решение о повышении ставки НДФЛ вплоть до 22%, заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов. Его комментарий был опубликован на сайте российского Минфина.

"Несмотря на то что в ходе обсуждения налоговых параметров депутаты и общественники рекомендовали более значительное увеличение ставки НДФЛ для богатых, мы предложили сбалансированное решение в 22%", – отметил он.

В ведомстве также уверены, что прогрессивная шкала НДФЛ является не слишком высокой по общемировым меркам, подчеркнул Сазанов. Он аргументировал это тем, что она не ограничивает возможности для дальнейшей профессиональной деятельности людей, обладающих высокими доходами, а также не оказывает негативного влияния на конкурентоспособность налоговых условий России в сравнении с другими государствами.

Замминистра обратил внимание, что данное решение Минфина соответствует принципам справедливого налогообложения. Он также отметил, что повышение налога для богатых людей было запросом российского общества, сохранявшимся на протяжении многих лет.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что в качестве "компромиссного решения" по прогрессивной шкале НДФЛ можно было бы рассмотреть возможность ограничения верхней планки ставок на уровне 18%.

Так, он предложил сохранить актуальный порог 5 миллионов рублей для применения ставки 13%, ставку 15% устанавливать при доходах от 5 до 50 миллионов рублей, а 18% – выше этих показателей.