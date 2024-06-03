Комитет ГД по налогам предложил назначить I чтение бюджетного пакета проектов на 20 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил установить срок рассмотрения в I чтении бюджетного пакета законопроектов на 20 июня. Об этом в рамках заседания комитета заявил его глава Андрей Макаров, сообщает ТАСС.

Он также уточнил, что к данному пакету относятся поправки в Налоговый кодекс и изменения в федеральном бюджете на 2024–2026 годы.

При этом парламентарий отметил, что в таком случае комитет предложит разрешить направлять замечания и предложения по этим законопроектам до 17 июня.

"Сроки первого чтения устанавливаем не мы, а Совет Госдумы. Мы предлагаем назначить рассмотрение первого чтения бюджетного пакета на 20 июня", – заявил он.

Ранее правительство внесло в Госдуму соответствующие поправки в федеральный бюджет на 2024–2026 годы. К их числу относятся пять законопроектов.

Так, поправки в Налоговый кодекс, которые были разработаны с целью донастройки налоговой системы, подразумевают введение прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц со ставками от 13 до 22%. Во втором законопроекте описано поэтапное увеличение порога для применения упрощенной системы налогообложения. Третий проект предусматривает увеличение ставки налога на прибыль для IT-компаний до 5% с 2025 по 2027 год.

В четвертом законопроекте предлагается увеличить налог на прибыль организаций с 20 до 25%, сохранив при этом актуальные преференциальные механизмы. Последний проект предлагает ввести акциз на никотиновое сырье и бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания.