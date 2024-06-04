Глава РСПП предложил уменьшить количество ставок по НДФЛ

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

В качестве "компромиссного решения" по прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц (НДФЛ) можно будет рассмотреть возможность снижения числа ставок и ограничения верхней планки на уровне 18%. Об этом в разговоре с РБК сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Глава РСПП предложил оставить нынешний порог 5 миллионов рублей для применения ставки 13%, а ставку 15% задействовать для доходов от 5 до 50 миллионов рублей, 18% – выше этого.

"Такая шкала ставок может являться разумным компромиссом для граждан, бизнеса и государства и обеспечит выполнение запроса на социальную справедливость", – сказал глава союза.

По словам Шохина, введение новой шкалы способно оказать влияние на усложнение администрирования и уход граждан с высокими доходами в серую зону. Это в свою очередь приведет к размытию налоговой базы, объяснил он.

"Предложенный правительством стартовый порог для повышения нагрузки в размере 2,4 миллиона рублей приведет к ее росту на высококвалифицированных рабочих, инженеров и другие массовые категории занятых", – добавил глава РСПП.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму поправки в федеральный бюджет на 2024–2026 год, которые включили в себя пять законопроектов. Поправки в Налоговый кодекс России, направленные на донастройку налоговой системы, введут прогрессивную шкалу налогообложения на доходы физических лиц со ставками от 13 до 22%.

