AP: УЕФА планирует запретить флаги РФ на матче сборной Украины на чемпионате Европы

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует запретить проносить российские флаги на первый матч сборной Украины на чемпионате Европы в Германии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

По его информации, сотрудники службы безопасности будут забирать флаги у болельщиков перед игрой, а также в случае их демонстрации на стадионе.

Сборная Украины сыграет в 16:00 по московскому времени 17 июня с Румынией. До этого флаги РФ демонстрировали на матче открытия турнира между Германией и Шотландией. Также они располагались около сербских флагов во время игры Сербии против Англии.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии. Россию отстранили от соревнований в 2022 году из-за СВО на Украине.

Ранее футболист албанской сборной Недим Байрами забил самый быстрый гол на чемпионате Европы. Он забросил мяч в ворота соперника на 22-й секунде, тем самым побив рекорд Дмитрия Кириченко.

