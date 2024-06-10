Юрист бывшей жены Сафонова Шилов обратился с заявлением к "ПСЖ"

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Юрист Максим Шилов, который представляет интересы бывшей жены вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова, в беседе с РИА Новости заявил, что обратился с заявлением к французскому футбольному клубу "ПСЖ" из-за невыплаты алиментов.

"Мы обратились в "ПСЖ" с соответствующими заявлениями, раскрыть их содержание я не могу. Ответа от французского клуба пока не было, но прошло не так много времени", – рассказал он изданию.

По словам Шилова, он также обратился в ГУ ФССП по Москве, чтобы посетить личный прием у руководства. Юрист считает, что действия службы судебных приставов неполные.

"Полагаю, более полная информация будет на следующей неделе", – сказал он.

Ранее в СМИ сообщалось, что на Сафонова якобы был наложен запрет на выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей. По версии журналистов, это может поставить под удар его трансфер из "Краснодара" в "ПСЖ", который должен был состояться в ближайшие дни.

