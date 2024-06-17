Взрыв прогремел на военном полигоне в Чехии

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Армия Чехии на своей странице в соцсети Х сообщила, что на чешском военном полигоне в Либаве произошел взрыв боеприпасов.

Несколько человек в результате произошедшего пострадали, говорится в сообщении. На место уже выдвинулся вертолет спасательной службы.

Между тем военная полиция начала расследование происшествия.

Ранее на оружейном заводе "Меско" на юге Польши произошел взрыв.

Директор предприятия Эльжбет Сренявская уточнила, что инцидент случился в центре ракетного топлива, который ввели в эксплуатацию несколько лет назад. В результате погиб 59-летний мужчина, а еще один человек пострадал.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что не подозревает в участии во взрыве на оружейном заводе "внешние силы".

