10 июня, 19:08Происшествия
Премьер Польши заявил, что внешние силы не причастны к взрыву на заводе "Меско"
Фото: ТАСС/ЕРА/Piotr Nowak
Польские власти не подозревают участия "внешних сил" во взрыве на оружейном заводе "Меско" на юге страны. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил на пресс-конференции, передает РИА Новости.
Туск уточнил, что в настоящее время причины инцидента выясняются.
О взрыве на заводе стало известно 10 июня. По словам директора предприятия Эльжбеты Сренявской, взрыв произошел на центре ракетного топлива, который ввели в эксплуатацию несколько лет назад. В результате инцидента погиб 59-летний мужчина, еще один человек пострадал. Его госпитализировали, уточнила Сренявская.
До этого сообщалось о возгорании на заводе по изготовлению снарядов в городе Скрантон в Пенсильвании. Спустя время небольшой пожар потушили, пострадавших нет.