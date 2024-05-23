Новости мира: 21 человек получил ранения из-за взрыва на складе пиротехники в Колумбии

Сильный взрыв произошел в Колумбии на складе пиротехники. По предварительным данным, 21 человек получил ранения различной степени тяжести. Все были доставлены в ближайшие больницы.

Между тем в команду президента США Джо Байдена требуется специалист по мемам. Вакансия появилась в Сети. Сотрудник должен создавать юмористические фото и видео с американским лидером.

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