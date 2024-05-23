Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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23 мая, 07:30

Происшествия

Новости мира: 21 человек получил ранения из-за взрыва на складе пиротехники в Колумбии

Новости мира: 21 человек получил ранения из-за взрыва на складе пиротехники в Колумбии

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Движение трамваев восстановили на улице Академика Королева после ДТП

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Сильный взрыв произошел в Колумбии на складе пиротехники. По предварительным данным, 21 человек получил ранения различной степени тяжести. Все были доставлены в ближайшие больницы.

Между тем в команду президента США Джо Байдена требуется специалист по мемам. Вакансия появилась в Сети. Сотрудник должен создавать юмористические фото и видео с американским лидером.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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