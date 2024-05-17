Новости региона: семь военнослужащих пострадали при взрыве в академии в Петербурге

Вечером в пятницу, 17 мая, около 20:00 на территории Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Вскоре в пресс-службе Ленинградского военного округа сообщили, что при очистке подвала академии и выгрузке мусора в контейнер произвольно сдетонировал 76-миллиметровый боеприпас времен Великой Отечественной войны. В результате инцидента пострадали семь военнослужащих.

Тормозная система и другие агрегаты автобуса, который 10 мая упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, была исправна. Об этом свидетельствует автотехническая экспертиза, которую назначили сразу после аварии. Водитель настаивал на неисправности тормозной системы. 17 мая мужчину доставили на Поцелуев мост для проведения следственного эксперимента.

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