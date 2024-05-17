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17 мая, 23:30

Происшествия

Новости региона: семь военнослужащих пострадали при взрыве в академии в Петербурге

Новости региона: семь военнослужащих пострадали при взрыве в академии в Петербурге

Взрыв прогремел в здании Военной академии связи в Петербурге

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Вечером в пятницу, 17 мая, около 20:00 на территории Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Вскоре в пресс-службе Ленинградского военного округа сообщили, что при очистке подвала академии и выгрузке мусора в контейнер произвольно сдетонировал 76-миллиметровый боеприпас времен Великой Отечественной войны. В результате инцидента пострадали семь военнослужащих.

Тормозная система и другие агрегаты автобуса, который 10 мая упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, была исправна. Об этом свидетельствует автотехническая экспертиза, которую назначили сразу после аварии. Водитель настаивал на неисправности тормозной системы. 17 мая мужчину доставили на Поцелуев мост для проведения следственного эксперимента.

Подробнее об этих и о других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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