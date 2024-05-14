Пожарные полностью потушили возгорание на теплоходе в Архангельске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарным удалось полностью справиться с огнем на теплоходе "М. В. Ломоносов" в Архангельске. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале МЧС РФ.

"При тушении судно начало крениться на правый борт. Возник риск опрокидывания, создалась угроза для личного состава. Пожарные эвакуировались на причал и продолжили тушение с суши и воды", – уточняется в публикации.

По данным МЧС, в 08:50 пожар полностью ликвидировали.

О возгорании судна стало известно вечером 13 мая. Теплоход стоял на ремонте в сухом доке. Спасатели объявили ранг № 2.

К борьбе с огнем привлекли 37 человек и 10 единиц техники. Пламя распространилось на 900 квадратных метров. К утру открытое горение удалось устранить.

Инцидент обошелся без пострадавших. Прокуратура, в свою очередь, намерена провести проверку.

