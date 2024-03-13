Разрисовали и залили клеем: что грозит испортившим салон новых вагонов "Москва-2024"

Полиция ищет пассажиров, которые на зеленой ветке метро испортили салон новых вагонов "Москва-2024". Неизвестные оставили надписи черного цвета и разлили клей. Правоохранителям уже передали материалы, которые помогут вычислить вандалов. Разбираемся, какое наказание они рискуют получить.



Полиция ищет нарушителей

Неизвестные в день запуска поездов "Москва-2024" на зеленой ветке, 11 марта, испортили новые вагоны. Об этом рассказала начальник службы внешних связей Московского метрополитена Мария Хильченко, ее слова передает РИА Новости. Она уточнила, что вандалы залили их клеем и разрисовали.

"Служба безопасности Московского метрополитена помогает полиции найти нарушителей, чтобы привлечь их к ответственности", – подчеркнула Хильченко.

В департаменте транспорта Москвы заявили, что правоохранителям были переданы материалы, которые помогут в поиске злоумышленников, а также заявление по факту вандализма. По словам Хильченко, у полицейских есть снимки всех хулиганов.





Мария Хильченко начальник службы внешних связей Московского метрополитена Сотрудники метро и сервисной компании приложили колоссальные усилия к очистке вагонов "Москва-2024", чтобы утром оба поезда в надлежащем состоянии вышли на Замоскворецкую линию к пассажирам.

В правоохранительных органах рассказали ТАСС, что ранее неизвестные направили электронное письмо с угрозами оставлять на станциях Замоскворецкой линии надписи баллончиком и маркером на дверях вагонов.



Ввод в эксплуатацию поездов "Москва-2024" на зеленой ветке стал для многих долгожданным событием. Они, в частности, отличаются от предшественников тем, что в вагонах в проходе между сиденьями увеличили расстояние до 1,15 метра. За счет этого на 10% выросла вместимость составов. Также была улучшена шумоизоляция и стали шире двери. Кроме того, увеличились в размере сиденья, а USB-зарядки с них перенесли на поручни.



Как могут наказать?

Наказание за порчу вагонов и другого имущества метрополитена зависит от размера ущерба, возраста виновника и других обстоятельств. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила юрист Алла Георгиева. По ее словам, за такое правонарушение может грозить уголовная ответственность по статье "Вандализм".

По ней человеку полагается, например, штраф до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты. Кроме того, возможно наказание в виде исправительных работ до года или ареста до трех месяцев.





Алла Георгиева юрист Если же преступление совершено группой лиц, то ограничат свободу, или привлекут к принудительным работам, или лишат свободы сроком до трех лет.

Юрист добавила, что вандализм схож с хулиганством, поэтому есть вероятность привлечь к ответственности за последнее. "Если уничтожение имущества совершалось из хулиганских побуждений либо принесло тяжкие последствия, то накажут принудительными работами либо лишат свободы на срок до пяти лет", – уточнила Георгиева.

Однако, если ущерб незначительный, может последовать и административное наказание. В любом случае суд имеет право возложить на виновного возмещение имущественного вреда. Кроме того, если злоумышленники не достигли совершеннолетнего возраста, то к ответственности привлекут их родителей за плохое воспитание ребенка, заключила эксперт.

