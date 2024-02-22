Двоих подростков задержали за повреждение мемориальных табличек в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Полиция задержала двух подростков в рамках расследования дела о повреждении мемориальных досок в парке в ТиНАО. Информация о происшествии появилась в официальном телеграм-канале столичного главка СК РФ.

"По данным следствия, в период времени с 12 по 13 февраля 2024 года двое фигурантов, находясь в одном из парков, расположенных в ТиНАО, повредили три мемориальных доски", – говорится в публикации.

В совершении преступления подозреваются два подростка 2008 года рождения. В результате оперативных действий следователей и полиции они были задержаны. Им предъявили обвинения по уголовным статьям о хулиганстве, вандализме и повреждении чужого имущества. Однако подростки отказались признавать вину.

Расследованием дела занимается следственный отдел по ТиНАО. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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