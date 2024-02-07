СК завел дело после задержания подростков с пистолетом в школе Иркутска

Фото: Следственный комитет РФ

В Иркутске возбудили уголовное дело после того, как трое подростков пришли в одну из школ города с пистолетом. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета (СК) РФ.

Инцидент произошел 6 февраля. В полицию обратилась директор. Она сообщила, что в класс, где проходил урок, вошли трое подростков, у которых был пистолет.

Прибывшие на место полицейские установили, что нарушителями оказались молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет. При досмотре у них изъяли травматический пистолет.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство")", – говорится в сообщении.

Подросток, у которого был обнаружен пистолет, состоит на учете в подразделении полиции по делам несовершеннолетних. В настоящее время он задержан.

Как сообщает Life.ru, инцидент произошел в школе № 14 на улице Карла Либкнехта. 16-летний подросток, который не являлся учеником школы, вошел в кабинет, снял кофту и показал пистолет за поясом. После этого он приказал находившимся в классе встать на колени.

Успокоили подростка его друзья, которые также не являлись учащимися образовательного учреждения. Они вывели его из класса и покинули школу. Всех троих удалось задержать полиции.

Сотрудникам правоохранительных органов молодые люди рассказали, что таким образом решили "покрасоваться" перед подругой.

До этого в Иркутске госпитализировали 11 человек. Они отравились шаурмой. По факту произошедшего арестовали владельца и повара заведения.

