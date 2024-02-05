Суд в Махачкале арестовал подозреваемого в убийстве бойца MMA Мутаева

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Ленинский районный суд Махачкалы избрал арестовал 18-летнего подозреваемого в убийстве бойца смешанного стиля Магомеда Мутаева, сообщает РИА Новости.

Надырхана Кадирханова задержали 3 февраля в Хасавюртовском районе. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 дней, то есть до 31 марта 2024 года.

Следователь попросил суд арестовать Кадирханова до 1 апреля, аргументируя это тем, что молодой человек подозревается в совершении особого тяжкого преступления и может скрыться от органов предварительного следствия.

По его мнению, он может угрожать потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства оказать на них давление, может уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Прокурор поддержал ходатайство следствия в полном объеме.

Убийство произошло около дома на улице Гапцахской 31 января. 18-летний уроженец Дагестана не менее семи раз выстрелил в 21-летнего спортсмена. Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого.

Кадирханов признал вину. Он подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, показал, где спрятал орудие преступления и каким образом им было совершено убийство. Причиной убийства стала неприязнь задержанного к Мутаеву. До убийства между молодыми людьми уже был конфликт.