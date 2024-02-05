Задержанный за убийство бойца ММА Мутаева признал вину

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Дагестан"

Молодой человек, задержанный в Дагестане за убийство бойца ММА Магомеда Мутева, признал вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк Следственного комитета (СК) РФ.

Убийство произошло около дома на улице Гапцахской 31 января. 18-летний уроженец Дагестана не менее семи раз выстрелил в 21-летнего спортсмена. Позже сотрудники полиции задержали по подозрению в убийстве Надырхана Кадирханова.

"Подозреваемый подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, показал, где спрятал орудие преступления и каким образом им было совершено убийство", – говорится в сообщении.

До этого в ведомстве сообщали, что причиной убийства стала неприязнь задержанного к Мутаеву. До убийства между молодыми людьми уже был конфликт.

Ранее Астраханский областной суд приговорил местного жителя к 18 годам колонии строгого режима за похищение двух человек и убийство одного из них. Инцидент произошел в 2002 году в селе Черный Яр.

