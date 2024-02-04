Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту преследования жительницы Подмосковья

Фото: Следственный комитет РФ

Главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина поставят в известность о ходе проверки по факту преследования и угроз от мужчины в отношении его бывшей жены в Подмосковье. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Сообщается, что в Московской области мужчина преследует свою бывшую жену и угрожает ей убийством. Отмечается бездействие правоохранительных органов после неоднократных заявлений женщины в полицию. По данному факту организована доследственная проверка.

В сообщении ведомства отмечается, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Московской области Александру Старикову представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

Ранее жительница Ногинска выжила после нападения бывшего мужа с ножом и револьвером. Подозреваемый сначала избил женщину, потом ударил ее ножом по различным частям тела, а также несколько раз выстрелил из пистолета. В какой-то момент женщина вместе с ребенком убежали из квартир.