Суд арестовал подозреваемого в убийстве судебного пристава Калужского

Фото: телеграм-канал "Следком"

Суд отправил под стражу подозреваемого в убийстве начальника отделения службы судебных приставов Рязанской области Сергея Калужского. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Там уточнили, что 5 ноября суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее региональная прокуратура подтвердила убийство Калужского. Было возбуждено уголовное дело. Тело убитого нашли с огнестрельными ранениями.

Также жена Калужского Елена рассказала, что не знала об угрозах мужу, потому что он ей не рассказывал. С ее слов, в день, когда произошло преступление, ее супруг возвращался с работы домой раньше обычного – в восьмом часу вечера. О происшествии она узнала от соседки, которая позвонила ей и попросила выйти, сказала женщина.

Кроме того, Елена заявила, что не знает причины расправы с Калужским, несмотря на то, что у него были судебные тяжбы за неисполнение обязанностей.

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