Труп мужчины с травмами нашли на обочине трассы М-10 в Тверской области

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Тело мужчины с травмами от ДТП обнаружили в Тверской области на обочине трассы М-10. Об этом сообщается на сайте "Аргументы и факты" со ссылкой в УМВД региона.

Труп был обнаружен на 268-м километре автодороги М-10 Москва – Санкт-Петербург на обочине в Торжокском районе. На вид мужчине 50 лет, рост составляет 170–175 сантиметров.

"Волосы короткие, темно-русые с проседью. Одет: темно-синие джинсы, черная куртка с капюшоном. Особые приметы: на левой руке татуировка в виде чешуи и черепа. На ребре правой ладони надпись "За вас", – говорится в сообщении.

Издание попросило людей, которые обладают какой-либо информацией о личности мужчины, обратиться по телефону 8 (482) 519-17-47 (межмуниципальный отдел МВД России "Торжокский") или 102.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы обнаружили расфасованные по пакетам части женского тела. Они находились в ванной комнате в квартире дома. Там же лежало предполагаемое орудие убийства – режущий инструмент.

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