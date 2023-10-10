Мать, вспоровшую живот полуторагодовалому сыну в Башкирии, арестовали

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Суд в Башкирии заключил под стражу женщину, которую обвиняют в покушении на убийство собственного ребенка: мать три раза ранила полуторагодовалого сына ножом и сбежала из дома. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в поселке Приютово Белебеевского района вечером 7 октября. Как сообщили следователи, мать в нетрезвом состоянии из-за ссоры, связанной с ревностью к сожителю, который ушел из дома со знакомым, а также из-за громкого плача малыша нанесла последнему не менее трех ударов ножом в живот, а после сбежала из дома и попросила прохожего вызвать скорую. Сейчас ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Следователи задержали 22-летнюю женщину и завели на нее уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

Башкирская прокуратура выяснила, что женщина до этого привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. Кроме того, мать стоит на профилактическом учете в отделе полиции.

"В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", – сказано в заявлении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.

Ранее женщина родила, а после убила младенца в туалете электропоезда МЦК. Ее арестовали и предъявили обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство малолетнего").

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