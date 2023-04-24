Тело новорожденного мальчика нашли на шоссе Фрезер в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На шоссе Фрезер на юго-востоке столицы обнаружили тело предположительно убитого новорожденного мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

"Утром 24 апреля 2023 на участке местности, расположенном на шоссе Фрезер в городе Москве, обнаружено тело новорожденного мальчика с признаками насильственной смерти", – указано в сообщении.

По факту трагедии Лефортовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточного административному округу ГСУ СК России по Москве проводится доследственная проверка.

Криминалисты и следователи столичного СК работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства произошедшего.

В прокуратуре Москвы уточнили, что тело ребенка было обнаружено в туалете вагона электропоезда.

"Лефортовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе установление личности матери ребенка", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что тело 11-летней школьницы было найдено в многоквартирном доме в Карачаевске. Сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка по подозрению в убийстве девочки, за которой он следил в момент ее возвращения со школы.

До этого обгоревший труп мужчины нашли в лесополосе в ТиНАО. Труп обнаружил прохожий, который затем обратился в полицию.