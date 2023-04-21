В Тихвине мужчина показал, как избавлялся от тела изнасилованной племянницы

Видео: СУ СК России по Ленинградской области

Дядя убитой в Тихвине девочки показал следователям, как избавлялся от тела племянницы после изнасилования. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Ленинградской области.

"По результатам проведенных следственных действий, под тяжестью собранных доказательств злоумышленник дал признательные показания в убийстве. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве", – указали на сайте ведомства.

13 апреля в полицию Тихвинского района Ленинградской области поступило сообщение о пропаже 16-летней девушки. Ее тело нашли в ручье в 200 метрах от железнодорожного переезда. Смерть наступила в результате утопления.

В телефоне несовершеннолетней нашли переписку с 19-летним дядей, из которой следует, что в период с мая по декабрь 2022 года молодой человек совершал в отношении племянницы насильственные действия сексуального характера. Подозреваемого задержали 16 апреля по месту жительства.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 3, статьи 131 Уголовного кодекса РФ ("Изнасилование") и части 3, статьи 132 Уголовного кодекса РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

Ранее в Зеленограде задержали мужчину 1981 года по факту изнасилования знакомой девушки в состоянии алкогольного опьянения. Его заключили под стражу.

Кроме того, в Нижнем Новгороде за домогательство к девочке арестовали ранее судимого "Печерского маньяка". Он совершил в отношении девочки действия сексуального характера, однако мать вовремя спасла ребенка.