16:34Происшествия
В Тихвине мужчина показал, как избавлялся от тела изнасилованной племянницы
"По результатам проведенных следственных действий, под тяжестью собранных доказательств злоумышленник дал признательные показания в убийстве. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве", – указали на сайте ведомства.
13 апреля в полицию Тихвинского района Ленинградской области поступило сообщение о пропаже 16-летней девушки. Ее тело нашли в ручье в 200 метрах от железнодорожного переезда. Смерть наступила в результате утопления.
В телефоне несовершеннолетней нашли переписку с 19-летним дядей, из которой следует, что в период с мая по декабрь 2022 года молодой человек совершал в отношении племянницы насильственные действия сексуального характера. Подозреваемого задержали 16 апреля по месту жительства.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 3, статьи 131 Уголовного кодекса РФ ("Изнасилование") и части 3, статьи 132 Уголовного кодекса РФ ("Насильственные действия сексуального характера").
Ранее в Зеленограде задержали мужчину 1981 года по факту изнасилования знакомой девушки в состоянии алкогольного опьянения. Его заключили под стражу.
Кроме того, в Нижнем Новгороде за домогательство к девочке арестовали ранее судимого "Печерского маньяка". Он совершил в отношении девочки действия сексуального характера, однако мать вовремя спасла ребенка.
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