13:13Происшествия
Тела супругов нашли в квартире на Ленинском проспекте в Москве
Фото: телеграм-канал Mash
Тела супругов с признаками насильственной смерти нашли в одной из столичных квартир на Ленинском проспекте. Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказало следственное управление Следственного комитета РФ по Москве.
"Обнаружены тела 53-летнего мужчины и 49-летней женщины с признаками насильственной смерти", – говорится в публикации.
Правоохранители выяснили, что муж и жена проживали в съемной квартире. Близкие и родственники не могли выйти на связь с ними в последнее время.
По факту обнаружения тел следователи завели уголовное дело.
В свою очередь, столичная прокуратура уточнила, что в полицию обратился брат погибшей женщины. Он сообщил, что давно не разговаривал с сестрой.
"Специалисты работают на месте происшествия. Их работу координирует исполняющий обязанности Гагаринского межрайонного прокурора Игорь Басюк", – говорится в сообщении.
Следователи заметили нарушенный порядок вещей в квартире, следы крови и разбитую посуду. Назвать срок давности смерти мужчины и женщины можно будет только после проведения соответствующей экспертизы.
Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование произошедшего.
Ранее труп женщины обнаружили в одном из отелей в центре Москвы, тело успело мумифицироваться. Инцидент произошел в ночь на 2 января. В полицию поступило сообщение, что на кровати в одном из номеров гостиницы на спине лежит мертвая женщина.
Первичный осмотр тела не выявил признаков насильственной смерти или повреждений, полученных при борьбе.
"Рейд 112": Тело мужчины обнаружили на железнодорожной станции Маленковская в Москве
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!