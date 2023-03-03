Тела супругов нашли в квартире на Ленинском проспекте в Москве

Фото: телеграм-канал Mash

Тела супругов с признаками насильственной смерти нашли в одной из столичных квартир на Ленинском проспекте. Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказало следственное управление Следственного комитета РФ по Москве.

"Обнаружены тела 53-летнего мужчины и 49-летней женщины с признаками насильственной смерти", – говорится в публикации.

Правоохранители выяснили, что муж и жена проживали в съемной квартире. Близкие и родственники не могли выйти на связь с ними в последнее время.

По факту обнаружения тел следователи завели уголовное дело.

В свою очередь, столичная прокуратура уточнила, что в полицию обратился брат погибшей женщины. Он сообщил, что давно не разговаривал с сестрой.

"Специалисты работают на месте происшествия. Их работу координирует исполняющий обязанности Гагаринского межрайонного прокурора Игорь Басюк", – говорится в сообщении.

Следователи заметили нарушенный порядок вещей в квартире, следы крови и разбитую посуду. Назвать срок давности смерти мужчины и женщины можно будет только после проведения соответствующей экспертизы.

Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование произошедшего.

Ранее труп женщины обнаружили в одном из отелей в центре Москвы, тело успело мумифицироваться. Инцидент произошел в ночь на 2 января. В полицию поступило сообщение, что на кровати в одном из номеров гостиницы на спине лежит мертвая женщина.

Первичный осмотр тела не выявил признаков насильственной смерти или повреждений, полученных при борьбе.



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