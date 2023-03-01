Расчлененное тело сотрудника суда нашли в Петропавловске-Камчатском

Фото: телеграм-канал Amur Mash

Оперативные службы Камчатского края сообщили об обнаружении расчлененного тела пресс-секретаря городского суда Дмитрия Арбугаева в Петропавловске-Камчатском.

"Тело и голову нашли, это Арбугаев", – передает РИА Новости сообщение специалистов.

Следователи подтвердили факт обнаружения частей тела, однако они не стали уточнять, кому они принадлежали. Правоохранители проводят проверку по данному инциденту.

По информации следствия, в ночь на 1 марта собака нашла череп неустановленного мужчины в микрорайоне Сероглазка. Позднее в снегу обнаружили тело.

Ранее в Подмосковье у железной дороги нашли отрубленные человеческую голову и ноги. В квартире расчлененного мужчины находился еще один труп.

В полицию о найденной человеческой конечности сообщил работник железнодорожной станции Кашира.

Правоохранители, приехавшие на место, обнаружили пакет с мужской головой. Они установили личность расчлененного и его место жительства. В квартире были найдены остальные фрагменты тела и труп еще одного мужчины, который, предположительно, покончил с собой.



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