Следователи в Обнинске нашли квартиру, где могло быть совершено убийство с расчленением

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Следователи в Обнинске обнаружили квартиру, где могло быть совершено убийство мужчины и женщины, чьи расчлененные тела нашли в канализационном колодце. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным ведомства, на причастность к преступлению проверяются 34-летний хозяин квартиры, который при задержании размахивал ножом и угрожал полицейским, а также его 17-летняя сожительница. Сейчас они задержаны в рамках уголовного дела об изнасиловании.

Уточняется, что на днях следователям поступило заявление от несовершеннолетней жительницы Обнинска о том, что ее изнасиловали в квартире знакомых.

"В ходе расследования уголовного дела об убийстве следы привели сотрудников в квартиру, где накануне было совершено изнасилование. При тщательном осмотре места происшествия криминалистами <...> обнаружены следы вещества, похожего на кровь", – говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на проверку причастности задержанных за изнасилование к совершению убийства мужчины и женщины, чьи тела обнаружили в колодце, и укрывательства данного преступления.

Тела неизвестных мужчины и женщины были обнаружены в канализационном колодце в Обнинске 15 января. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По данным СМИ, убитый мужчина ранее был судим, а убитая женщина была его возлюбленной.

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