Уголовное дело возбудили после обнаружения отрубленной головы в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "112"

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения отрубленных головы и ног в Кашире. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного управления СК РФ.

"Следственными органами <...> возбуждено уголовное дело по факту убийства 50-летнего местного жителя (часть 1 статьи 105 УК РФ)", – говорится в сообщении.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что несколько дней назад погибший пришел в гости к своему знакомому, дома у которого как раз были обнаружены другие фрагменты тела. Также удалось обнаружить тело хозяина квартиры, который покончил с собой.

На месте происшествия специалистами изъяты улики, в частности нож-тесак и предметы с пятнами, похожими на кровь. Назначены генетическая, криминалистическая и другие экспертизы, необходимые для расследования.

Отрубленные человеческую голову и ноги ранее в среду обнаружил возле железнодорожных путей работник станции Кашира. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили личность жертвы.



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