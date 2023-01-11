11:52Происшествия
Отрубленную мужскую голову в пакете нашли у железной дороги в Подмосковье
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Подмосковье у железной дороги обнаружили отрубленные человеческую голову и ноги. В квартире расчлененного мужчины нашли еще один труп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В полицию о найденной человеческой конечности сообщил работник железнодорожной станции Кашира.
Правоохранители, приехавшие на место, обнаружили пакет с мужской головой. Они установили личность расчлененного и его место жительства. В квартире были найдены остальные фрагменты тела и труп еще одного мужчины, который, предположительно, покончил с собой.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Ранее стало известно, что в Москве убили 34-летнюю радиоведущую из Вологды Анну Азовскую. Журналистка и ее сожитель приехали в столицу на новогодние праздники. Инцидент произошел 3 января.
В ходе конфликта мужчина нанес журналистке около 30 ножевых ранений. Полицию вызвали соседи.
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