Тело женщины с огнестрельным ранением нашли на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал ''Прокуратура Москвы''

Столичная прокуратура сообщила об обнаружении тела женщины с огнестрельным ранением, которое находилось в автомобиле на улице Вешняковская. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.

"На парковке на улице Вешняковская в автомобиле на заднем сидении обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения", – сообщается в публикации.

Правоохранители подтвердили эту информацию и сообщили о том, что по данному факту будет проведена проверка.

Ранее тело женщины 1945 года рождения обнаружили в одной из квартир на Бескудниковском бульваре. Уточняется, что в полицию обратился местный житель, который пришел проверить квартиру своей матери, но обнаружил ее мертвой.

Тело покойной отвезли в морг.

Мужчина рассказал, что в последний раз виделся с матерью в ноябре 2021 года, а в июне этого же года общался с ней по телефону.

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